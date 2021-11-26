Испания

Наставник Барселоны рассказал о процессе переговоров с французом.

Барселона продолжает вести переговоры с вингером команды Усманом Дембеле относительно продления контракта.

Главный тренер каталонцев Хави Эрнандес рассказал о том, как проходят переговоры сторон.

"Я разговаривал с Дембеле и сказал ему, насколько он важен для нашей команды. Он убеждает меня, что счастлив, а я ему верю. Продление контракта зависит от его окружения. Надеюсь, что он подпишет новое соглашение", — заявил наставник на предматчевой пресс-конференции накануне игры с Вильярреалом.

Напомним, контракт Дембеле рассчитан до лета 2022 года.

Ранее Дембеле стал первым футболистом Барселоны, который получил штраф при Хави.