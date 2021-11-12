Испания

Футболист опоздал на тренировку команды.

Нападающий каталонской Барселоны Усман Дембеле стал первым футболистом "блаугранас", получившим штраф при новом наставнике.

Француз опоздал на тренировку команды на три минуты. Дембеле прибыл в расположение Барселоны в 8:33, тогда как самый поздний срок — 8:30.

Тренировка началась в 10 утра, однако согласно новым правилам Хави футболисты должны появиться на базе Барселоны за полтора часа до начала занятия. Об этом сообщает испанский журналист Хорди Бланко.

Ранее сообщалось о ряде реформ, которые ввел Хави со своим приходом в клуб.