Англия

Специалист в ближайшее время должен возглавить МЮ.

Главный тренер мюнхенской Баварии Юлиан Нагельсманн прокомментировал возможный приход Ральфа Рангника в Манчестер Юнайтед.

"Я уже звонил Рангнику и сказал ему, что здорово возглавить Манчестер Юнайтед. У Рангника все получится в Манчестер Юнайтед, учитывая то, какой футбол он прививает своим командам.

В последующие несколько недель МЮ проведет много добротных матчей, я в этом не сомневаюсь. Хотелось бы, чтобы Ральф остался на посту тренера клуба и после лета", — сказал Нагельсманн.

Отметим, что по информации многих СМИ, Рангник в ближайший день-два будет объявлен новым тренером "красных дьяволов". Он должен подписать краткосрочный контракт.

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