Англия

Наставник Ливерпуля высказался о возможном назначении в стане принципиального соперника.

Директор по развитию футбола в московском Локомотиве Ральф Рангник должен вот-вот возглавить Манчестер Юнайтед.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался об этом назначении, назвав своего соотечественника — "большой проблемой для других команд".

"Жаль, но в Англию приезжает очень хороший тренер. Он станет проблемой для других команд. Рангник действительно опытный специалист, который построил два клуба на пустом месте.

Манчестер Юнайтед станет организованным на поле. Это очень плохие новости для других команд", — цитирует наставника Фабрицио Романо.

Напомним, ранее "манкунианцы" согласовали шестимесячный контракт с 63-летним специалистом.