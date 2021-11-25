Англия

Немецкому специалисту осталось получить разрешение на работу.

Руководитель спортивного отдела в московском Локомотиве Ральф Рангник в ближайшее время должен подписать контракт с Манчестер Юнайтед.

Специалист согласовал все детали будущей сделки и должен дождаться разрешения на работу, сообщает Дэвид Орнштейн.

Рангник подпишет контракт с Манчестер Юнайтед на шесть месяцев, а затем ему будет предложена должность в клубе — это было одно из условий согласия стать временным тренером "красных дьяволов".

Предстоящие пол года боссы "манкунианцев" будут заниматься поисками главного тренера на постоянной основе, так как сам Рангник не заинтересован в долгосрочной работе наставником команды — немец предпочитает работу организационную.

Ранее Рангник отказал Манчестер Юнайтед, однако, по всей видимости, боссы англичан сумели переубедить немецкого специалиста.