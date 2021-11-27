Англия

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, представляют вашему вниманию анонс матча 13-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В одном из матчей 13-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние Ливерпуля и Саутгемптона.

Ливерпуль — Саутгемптон

Суббота, 27 ноября, 17:00. Энфилд, Ливерпуль. Главный арбитр — Андре Марринер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Ливерпуль по-прежнему испытывает определенные кадровые проблемы в центре полузащиты, но, несмотря на это, команде удалось избежать продолжительного спада в результатах, за что стоит отдать тренерскому штабу Юргена Клоппа должное. Ведь после ничьей с Брайтоном и поражения от Вест Хэма, которые пришлись на два "соседних" тура, мерсисайдцы спокойно могли так и не найти нужного решения, чтобы вернуться на победную тропу, минимализировав потенциальный ущерб из-за травм, не потеряв при этом в качестве футбола.

После 12 туров "красные" располагаются на третьей строчке, пропустив вперед себя Челси и Манчестер Сити в первую очередь из-за собственных же осечек. Отставание Ливерпуля в таблице от лидера составляет всего четыре очка, что абсолютно некритично на этом этапе чемпионата. Команду Юргена Клоппа по-прежнему невероятно сложно превзойти в физическом плане, наглядным примером чего стал последний матч в АПЛ против Арсенала. Коллектив Микеля Артеты в первом тайме вроде и выглядел неплохо, но чем ближе было к финальному свистку, тем "канониры" начали чаще ошибаться, а отточенное до идеала оружие Ливерпуля в виде высокого прессинга сделало итоговый счет на табло даже неприличным (4:0).

Что же может противопоставить Ливерпулю типичный середняк английской Премьер-лиги, от которого не знаешь, чего ожидать? Саутгемптон сегодня может совершить нечто сенсационное, местами даже выдающееся, а уже через неделю очень больно оступиться в противостоянии с аутсайдером.

Понятно, что каким бы не был Ральф Хазенхюттль крутым специалистом, его кадровые возможности в Саутгемптоне ограничены в качестве, из-за чего обыграть даже кризисный Норвич за счет разницы в классе становится невыполнимой задачей. Сложилось такое ощущение, что поединки против более серьезных по уровню соперников даются "святым" намного легче. В таких матчах подопечные Хазенхюттля в 99 случаях из 100 оказываются в привычной для себя среде, когда можно спокойно действовать вторым номером, сдерживать давление соперника низким блоком и искать возможность для собственной быстрой контратаки путем дальнего заброса. В текущем сезоне Саутгемптон уже отбирал очки у Ман Сити, МЮ и Вест Хэма. Этот список спокойно может пополнить и Ливерпуль, если мерсисайдцы будут слишком сильно увлекаться своей высокой линией обороны и дарить сопернику свободное пространство для маневра.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 1,29, тогда как потенциальный успех Саутгемптона оценивается показателем 10,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 6,00.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Фирмино, Кейта, Эллиотт, Джонс, Гомес — Стивенс, С. Армстронг

Под вопросом: ... — ...

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