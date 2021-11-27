Англия

Тренер отлично стартовал во главе вилланов.

В рамках 13-го тура английской Премьер-лиги Астон Вилла отправилась в гости к Кристал Пэлас и добилась победы со счетом 2:1.

Для нового главного тренера вилланов Стивена Джеррарда это второй победный результат во главе команды.

Как сообщает Opta, Стивен Джеррард стал лишь вторым тренером в истории Астон Виллы, который выиграл свои две первые встречи в АПЛ.

Первым, кому это удалось, стал Джон Грегори в феврале/марте 1998 года.

Напомним, что в дебютной игре Джеррарда Астон Вилла встречалась с Брайтоном и добилась победы с комфортным счетом.