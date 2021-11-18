Англия

Юрген Клопп отреагировал на назначение Джеррарда в клуб АПЛ.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал назначение легенды "красных" как игрока, Стивена Джеррарда, на должность наставника Астон Виллы.

"Честно говоря, я действительно рад за Джеррарда. Я знаю, что ему нравилась работа в Рейнджерс, но все сложилось так, как есть сейчас. Когда у вас появляется возможность работать в английской Премьер-лиге, то, наверное, каждый тренер в мире это рассмотрит.

Представляю, как Джеррард воодушевлен, так как Астон Вилла — клуб немалого масштаба. Для него это отличная возможность, как для тренера и это здорово для клуба.

С этого момента я буду чуть пристальнее следить за Астон Виллой, но когда мы с ней встретимся соперниками, очевидно, все будет по-другому. На эти 95 минут все чувства должны остаться в стороне. Но все же это отличная новость", — приводит слова Клоппа пресс-служба "красных".

Ранее сообщалось, что Джеррард ввел в Астон Вилле необычный запрет.