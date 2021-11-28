Англия

"Красные" хотят подписать колумбийского футболиста.

Полузащитник Порту Луис Диас попал в сферу интересов Ливерпуля, сообщает издание Record.

Мерсисайдцы хотят подписать Диаса в январе в качестве замены Садио Мане и Мохамеду Салаху, которые отправятся на Кубок африканских наций. В приобретении колумбийца заинтересован Юрген Клопп, который был впечатлен его игрой во встречах с Порту в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 18 поединков в футболке "драконов", забив 11 голов и совершив 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль также заинтересован в подписании полузащитника Аякса Райана Гравенберха.