Англия

Наставник Норвича прокомментировал последние результаты команды.

В 13-м туре Английской Премьер-Лиги Норвич сыграл вничью с Вулверхэмптоном (0:0).

В двух встречах под руководством нового наставника "канарейки" сумели набрать 4 очка.

Главный тренер Норвича Дин Смит прокомментировал последние результаты команды, отметив прогресс своих подопечных.

"В матче с Вузверхэмптоном мы имели свои моменты. Могли забивать Рупп, Пукки, но мы довольны и ничьей. Наша уверенность в себе и вера в положительный результат растут, поэтому победы обязательно будут.

В первые 15 минут матча нам было действительно тяжело, их форварды слишком часто касались мяча, но мы выдержали. Это немаловажный фактор, который поможет нам в итоге сохранить место в АПЛ", — приводит слова наставника официальный сайт Норвича.

В следующем туре Норвич встретится с еще одним аутсайдером чемпионата — Ньюкаслом.

Матч состоится во вторник, 30 ноября в 21:30.