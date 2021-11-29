Англия

Джон Мерто прокомментировал кадровые перестановки в английском клубе.

Директор Манчестер Юнайтед по футболу Джон Мерто прокомментировал назначение Ральфа Рангника на пост временного главного тренера команды.

Функционер убежден, что под руководством немецкого специалиста команда должна преобразиться.

"Ральф — один из наиболее уважаемых тренеров и новаторов в европейском футболе. Он был нашим первых выбором из всех тренеров, кого мы рассматривали. Это свидетельствует о его лидерских и профессиональных качествах.

Все в клубе с нетерпением ждут возможности поработать с ним в этом сезоне, а затем еще два года в качестве консультанта", — приводит слова Мерто официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Ранее свое назначение прокомментировал сам немецкий специалист.