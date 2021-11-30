Мерсисайдцы могут подписать швейцарского хавбека.
Денис Закария, Getty Images
30 ноября 2021, 11:50
Полузащитник гладбахской Боруссии Денис Закария может стать игроком Ливерпуля следующим летом, сообщает El Nacional.
Закария отказывается подписывать новый контракт с клубом и должен получить статус свободного агента. Швейцарский хавбек склоняется к переходу на Энфилд, где хотел бы поработать под руководством Юргена Клоппа.
В текущем сезоне 25-летний игрок провел 12 поединков в футболке "жеребцов", отличившись двумя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль также проявляет интерес к полузащитнику Порту Луису Диасу.