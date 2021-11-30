Англия

Португальский полузащитник может перебраться в стан "сорок".

Ньюкасл после приобретения консорциумом из Саудовской Аравии начал широкомасштабную работу на трансферном рынке.

Как сообщает издание Calciomercato, "сороки" обратили внимание на центрального полузащитника Лилля Ренату Санчеша.

Отметим, что на португальского футболиста претендуют также и другие команды — Арсенал, Ливерпуль, Милан.

В этом сезоне на счету полузащитника десять поединков, в которых он отметился результативной передачей.

Напомним, что ранее Ренату Санчеш впервые за пять лет отметился голом за национальную сборную Португалии.