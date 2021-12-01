Немецкий специалист поделился информацией о травмированных игроках.
Томас Тухель, Getty Images
01 декабря 2021, 09:57
Главный тренер Челси Томас Тухель рассказал о кадровой ситуации в команде накануне встреч с Уотфордом в 14-м туре английской Премьер-лиги.
"С Ромелу Лукаку все довольно просто. Он сыграл в последнем матче и продолжил тренироваться с командой. Он готов провести больше игрового времени, и именно так обстоит ситуация в его случае.
В матче с Уотфордом точно не сыграют Чилвелл, Ковачич и Нголо Канте, а также у нас есть некоторые сомнения по поводу других игроков.
В ситуации с Джеймсом, Жоржиньо и Вернером нам придется подождать, а затем принять решение. Все они завершили тренировку с командой во вторник, но относительно участия в матче этих игроков решение будет принято в последние минуты", – приводит слова Тухеля официальный сайт клуба.
Матч Уотфорд – Челси состоится в среду, 1 декабря, и начнется в 21:30 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Чилвелл может вернуться в строй через шесть недель.