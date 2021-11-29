Англия

Лондонский клуб выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Лондонский Челси признан лучшим клубом 2021 года по версии французского журнала France Football.

От France Football это первая подобная награда, так же как и награда лучшему нападающему года, которую в итоге получил форвард Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски.

В прошлом сезоне Челси под руководством Томаса Тухеля стал обладателем Кубка Англии, а также победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

В настоящее время Челси лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая Манчестер Сити на одно очко после 13 туров. Также "синие" обеспечили себе выход из группы в Лиге чемпионов.

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