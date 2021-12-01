Молодой форвард не хочет оставаться в лондонском клубе.
Эдди Нкетиа, Getty Images
01 декабря 2021, 14:26
Нападающий Эдди Нкетиа в очередной раз отказался продлевать контракт с Арсеналом, сообщает Sky Sports.
Молодой футболист недоволен количеством игрового времени в лондонском клубе и не хочет связывать с ним свое будущее. Контракт англичанина истекает следующим летом, и уже в январе он может подписать предварительный контракт с другим клубом.
В текущем сезоне 22-летний игрок провел 2 поединка в футболке "канониров", отличившись двумя голами.
Ранее сообщалось, что нападающий Александр Ляказетт поручил агентам искать новый клуб.