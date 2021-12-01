Англия

Хорватский хавбек хотел бы вновь поработать с Конте.

Полузащитник Интера Иван Перишич может перейти в Тоттенхэм следующим летом, сообщает портал Sport 1.

Контракт Перишича с Интера истекает следующим летом, и он может получить статус свободного агента. Хорватский вингер хотел бы вновь поработать под руководством Антонио Конте и готов перейти в лондонский клуб.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 17 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Интер предложит Перишичу новый контракт с зарплатой вдвое меньше.