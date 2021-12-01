Англия

Английский специалист рассказал об отношениях с португальцем.

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Майкл Каррик прокомментировал ситуацию с нападающим Криштиану Роналду, который оказался вне стартового состава на матч с Челси (1:1).

"Думаю, такие разговоры раздувают ситуацию. Когда ты находишься внутри клуба, все выглядит по-другому. Решения принимаются на основе многих причин, и некоторые из них вызывают больший резонанс.

Я не считаю это решение большим. Изнутри команды это так не выглядело. Мы хорошо общаемся. Игра прошла относительно хорошо, не было никакой драмы", – приводит слова Каррика Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Каррик стал первым англичанином, который руководил МЮ в матче АПЛ.