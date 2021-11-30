Француз отложил переговоры с другими клубами до лета.
Поль Погба, Getty Images
30 ноября 2021, 10:46
Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба не станет подписывать предварительный контракт с другим клубом в зимнее трансферное окно.
Как сообщает портал The Athletic, Погба воодушевился приходом в клуб Ральфа Рангника и пока не будет заниматься поисками нового клуба. Французский хавбек решил отложить вопрос относительно дальнейшего продолжения карьеры до следующего лета.
В данный момент 28-летний игрок восстанавливается после травмы и должен вернуться на поле в начале следующего года.
В текущем сезоне полузащитник провел 13 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись семью ассистами.
Ранее сообщалось, что мадридский Реал не заинтересован в подписании Погба.