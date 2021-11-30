Англия

Француз отложил переговоры с другими клубами до лета.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба не станет подписывать предварительный контракт с другим клубом в зимнее трансферное окно.

Как сообщает портал The Athletic, Погба воодушевился приходом в клуб Ральфа Рангника и пока не будет заниматься поисками нового клуба. Французский хавбек решил отложить вопрос относительно дальнейшего продолжения карьеры до следующего лета.

В данный момент 28-летний игрок восстанавливается после травмы и должен вернуться на поле в начале следующего года.

В текущем сезоне полузащитник провел 13 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись семью ассистами.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал не заинтересован в подписании Погба.