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Португалец прокомментировал сообщение с критикой в адрес Месси.

Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду прокомментировал пост с критикой в адрес организаторов вручения премии Золотой мяч и нападающего Лионеля Месси.

"Криштиану Роналду в этом году: Кубок Италии, Суперкубок Италии, лучший бомбардир Евро, лучший бомбардир чемпионата Италии, лучший бомбардир Ювентуса в сезоне 2020/2021, второй в сезоне 2021/2022.

Также он стал лучшим бомбардиром в истории футбола по количеству официальных голов, стал лучшим бомбардиром в истории всех сборных, лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом в истории Евро. 43 гола в год, 6 голов в 5 играх в этой Лиге чемпионов, все решающие, и, независимо от возраста, является самым поражающим мир парнем. Однако они ставят этого парня на 6-е место... Вы действительно думаете, что 5 ребят сделали больше него за год?

Он мог бы спокойно бороться за эту награду с Левандовски, который в индивидуальном плане был невероятным, и у Баварии был лучше сезон, чем у Ювентуса, но на уровне национальных команд Роналду выглядел лучше.

А кому достался приз? Что касается Месси, который только выигрывал Кубок Испании с Барселоной, он не забивал голы в ворота Реала с тех пор, как Криштиану ушел, исчезает в главных играх сезона, выиграл Кубок Америки, который должен быть каждые четыре года, но проводится практически каждый год. Он не забил ни в финале, ни в полуфинале. И у него был слабый сезон за ПСЖ индивидуально.

Чтобы Криштиану выиграл этот приз, он должен быть неоспорим на 300 процентов. С Месси все наоборот. Он может провести скромный сезон, и они всегда найдут способ предоставить ему услугу и вручить приз. Воровство. Грязь. Стыд. Просто грустно. Кто-нибудь, у кого хватает интеллекта, знает, кто на самом деле заслуживает Золотой мяч. Получать награды, не зарабатывая, – ложное счастье, без гордости", – было написано в посте.

Роналду поддержал это высказывание, написав в комментариях: "Факт".

Роналду отказался посещать церемонию вручения Золотого мяча. Ранее сообщалось, что португалец впервые за 11 лет не попал в ТОП-5 претендентов на награду.