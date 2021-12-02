Англия

Наставник Эвертона прокомментировал поражение своей команды в дерби.

В рамках 14-го тура Английской Премьер-Лиги Эвертон на своем поле без шансов уступил Ливерпулю (1:4).

Главный тренер "ирисок" Рафаэль Бенитес прокомментировал поражение своей команды, отметив большие финансовые вливания соперника в состав.

"Мы проиграли дерби, но мы его проиграли потому что ошибались против команды, которая борется за чемпионство. К тому же, посмотрите сколько денег Ливерпуль потратил за последние годы, прежде чем добиться успеха.

Что касается меня, то я профессионал своего дела и не беспокоюсь о своем трудоустройстве. У меня достаточно опыта. Я вижу, что команда отдает всю себя на поле, важно просто принимать правильные решения", — приводит слова специалиста The Guardian.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Эвертон — Ливерпуль.