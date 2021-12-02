Наставник Эвертона прокомментировал поражение своей команды в дерби.
рафаэль бенитес, getty images
02 декабря 2021, 10:39
В рамках 14-го тура Английской Премьер-Лиги Эвертон на своем поле без шансов уступил Ливерпулю (1:4).
Главный тренер "ирисок" Рафаэль Бенитес прокомментировал поражение своей команды, отметив большие финансовые вливания соперника в состав.
"Мы проиграли дерби, но мы его проиграли потому что ошибались против команды, которая борется за чемпионство. К тому же, посмотрите сколько денег Ливерпуль потратил за последние годы, прежде чем добиться успеха.
Что касается меня, то я профессионал своего дела и не беспокоюсь о своем трудоустройстве. У меня достаточно опыта. Я вижу, что команда отдает всю себя на поле, важно просто принимать правильные решения", — приводит слова специалиста The Guardian.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Эвертон — Ливерпуль.