Нападающий Ливерпуля прокомментировал победу своей команды в дерби.
диогу жота, getty images
02 декабря 2021, 12:21
В очередном туре Английской Премьер-Лиги Ливерпуль в гостях переиграл в дерби Эвертон (4:1), а Жота забил один из мячей.
Португальский нападающий "красных" прокомментировал победу своей команды, отметив важность игры для болельщиков.
"Мы понимаем, насколько дерби важно для болельщиков и выложились на все сто процентов, чтобы обеспечить им хороший результат. Думаю, этот матч войдет в историю.
После двух быстрых мячей мы немного потеряли контроль над ситуацией и позволили сопернику вернуться в игру. Впрочем, мы быстро среагировали и довели дело до победы. В целом, мы молодцы, я считаю", — приводит слова Жоты официальный сайт Ливерпуля.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Эвертон — Ливерпуль.