Англия

Нападающий Ливерпуля прокомментировал победу своей команды в дерби.

В очередном туре Английской Премьер-Лиги Ливерпуль в гостях переиграл в дерби Эвертон (4:1), а Жота забил один из мячей.

Португальский нападающий "красных" прокомментировал победу своей команды, отметив важность игры для болельщиков.

"Мы понимаем, насколько дерби важно для болельщиков и выложились на все сто процентов, чтобы обеспечить им хороший результат. Думаю, этот матч войдет в историю.

После двух быстрых мячей мы немного потеряли контроль над ситуацией и позволили сопернику вернуться в игру. Впрочем, мы быстро среагировали и довели дело до победы. В целом, мы молодцы, я считаю", — приводит слова Жоты официальный сайт Ливерпуля.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Эвертон — Ливерпуль.