Англия

Египтянин проводит феноменальный сезон.

Египетский нападающий Ливерпуля Мохамед Салах проводит невероятный сезон. В матче 14-го тура Английской Премьер-Лиги "Фараон" отметился дублем в ворота Эвертона (4:1), благодаря чему улучшил свою и без того великолепную статистику.

Таким образом, Салах довел свой бомбардирский счет до 13-ти мячей в этом сезоне АПЛ. Кроме того, на его счету 9 результативных передач.

Отмечаем, что форвард совершает результативное действие уже на протяжении 12-ти матчей подряд. Кроме того, в матче с Манчестер Юнайтед футболист записал на свой счет 3+1 (хет-трик и голевая передача).

В следующем туре Ливерпуль проведет гостевой поединок против Вулверхэмптона.