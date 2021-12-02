"Сороки" находятся в поисках вариантов усиления защиты.
Натаниэль Филлипс, Getty Images
02 декабря 2021, 13:28
Защитник Ливерпуля Натаниэль Филлипс попал в сферу интересов Ньюкасла, сообщает издание The Telegraph.
Ньюкасл планирует укрепить линию обороны в январе и хочет подписать английского центрбека. Филлипс не входит в планы Юргена Клоппа, чем их хочет воспользоваться руководство "сорок".
Также в приобретении 24-летнего игрока заинтересован Вест Хэм.
В текущем сезоне Филлипс провел лишь 3 поединка в футболке "красных".
Ранее сообщалось, что Ньюкасл включился в борьбу за полузащитника Лилля Ренату Санчеша.