Англия

"Сороки" находятся в поисках вариантов усиления защиты.

Защитник Ливерпуля Натаниэль Филлипс попал в сферу интересов Ньюкасла, сообщает издание The Telegraph.

Ньюкасл планирует укрепить линию обороны в январе и хочет подписать английского центрбека. Филлипс не входит в планы Юргена Клоппа, чем их хочет воспользоваться руководство "сорок".

Также в приобретении 24-летнего игрока заинтересован Вест Хэм.

В текущем сезоне Филлипс провел лишь 3 поединка в футболке "красных".

Ранее сообщалось, что Ньюкасл включился в борьбу за полузащитника Лилля Ренату Санчеша.