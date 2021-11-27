Футболист ищет более интересный проект.
усман дембеле, getty images
27 ноября 2021, 14:10
Нападающий каталонской Барселоны Усман Дембеле не заинтересован в трансфере в Ньюкасл.
Несмотря на щедрое предложение со стороны новых боссов "сорок", футболист считает, что британский клуб не тот проект, в который ему стоит переходить.
По информации Diario Sport, француз считает, что Ньюкасл не будет топ-клубом в долгосрочной перспективе, в то время как зарплата для него не играет первостепенную роль.
В то же время, Барселона продолжает вести переговоры с Дембеле о продлении контракта, о чем заявлял Хави.