Англия

Ивуариец работает над получением тренерской лицензии.

Бывший полузащитник Манчестер Сити и сборной Кот-д'Ивуара Яя Туре будет сотрудничать с академией Тоттенхэма, сообщает Sky Sports.

Лондонский клуб официально не подписывал соглашения с экс-футболистом, но позволит ему проходить стажировку и работать с менеджером академии Дином Растриком и руководителем тренерского отдела Крисом Пауэллом. В данный момент 33-летний специалист проживает в Лондоне и работает над получением тренерской лицензии УЕФА категории А.

Яя Туре завершил карьеру футболиста в 2019 году. Ранее ивуариец работал в тренерских штабах донецкого Олимпика и грозненского Ахмата.