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В настоящее время Туре является ассистентом главного тренера Ахмата.

Тренер российского Ахмата Яя Туре может продолжить свою карьеру в чемпионате Румынии. Об этом сообщает журналист Эмануэль Рошу в своем твиттере.

По информации источника, 38-летний ивуариец предложил свои услуги клубу Сепси, который выступает в высшем дивизионе Румынии.

Позиция клуба по отношению к Туре неизвестна, но ранее руководство заявляло, что хочет видеть на посту наставника специалиста с опытом работы в местном чемпионате.

Напомним, ранее Туре работал в тренерском штабе донецкого Олимпика.

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