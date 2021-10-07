В настоящее время Туре является ассистентом главного тренера Ахмата.
Яя Туре, ФК Ахмат
07 октября 2021, 18:59
Тренер российского Ахмата Яя Туре может продолжить свою карьеру в чемпионате Румынии. Об этом сообщает журналист Эмануэль Рошу в своем твиттере.
По информации источника, 38-летний ивуариец предложил свои услуги клубу Сепси, который выступает в высшем дивизионе Румынии.
Позиция клуба по отношению к Туре неизвестна, но ранее руководство заявляло, что хочет видеть на посту наставника специалиста с опытом работы в местном чемпионате.
Напомним, ранее Туре работал в тренерском штабе донецкого Олимпика.
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