Украина

Ивуарийский специалист покинул донецкую команду УПЛ.

Олимпик на своем официальном сайте объявил о том, что ассистент главного тренера Яя Туре покинул донецкую команду.

Руководство Олимпика поблагодарило 37-летнего ивуарийского специалиста и пожелало ему дальнейших успехов.

Туре проработал в клубе УПЛ четыре месяца, за которые успел побывать ассистентом в тренерских штабах Игоря Климовского, Юрия Калитвинцева и Романа Санжара.

Напомним, минувший сезон Олимпик завершил на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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