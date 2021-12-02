Англия

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед прокомментировал процесс восстановления французского защитника.

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Майкл Каррик высказался о процессе восстановления французского защитника команды Рафаэля Варана.

Специалист подтвердил возвращение к тренировкам футболиста, однако не спешит ставить его в состав.

"Он вернется несколько позже, потому что восстановление занимает много времени. Он уже занимается в общей группе, но говорить о выходе на поле еще рано", — приводит слова Каррика официальный сайт "манкунианцев".

Напомним, футболист получил травму в матче Лиги чемпионов против Аталанты (2:2).

Ранее сообщалось, что Варан не примет участие в матче против Арсенала.