Французский голкипер может остаться в стане "шпор".
Уго Льорис, getty images
02 декабря 2021, 21:59
Тоттенхэм работает над продлением соглашения со своим голкипером Уго Льорисом, сообщает издание Tuttomercatoweb.
По информации источника, лондонцы хотят предложить французу новую сделку сроком минимум на год в январе.
Отметим, что текущий контракт Уго Льориса с Тоттенхэмом подходит к концу уже летом следующего года.
Французский голкипер провел 386 матчей в воротах Тоттенхэма, пропустив 435 мячей и 130 встреч отстояв на ноль.
Напомним, что ранее "шпоры" рассматривали возможность приобретения голкипера Ювентуса Войцеха Щесны.