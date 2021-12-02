Тоттенхэм работает над продлением соглашения со своим голкипером Уго Льорисом, сообщает издание Tuttomercatoweb.

По информации источника, лондонцы хотят предложить французу новую сделку сроком минимум на год в январе.

Отметим, что текущий контракт Уго Льориса с Тоттенхэмом подходит к концу уже летом следующего года. 

Французский голкипер провел 386 матчей в воротах Тоттенхэма, пропустив 435 мячей и 130 встреч отстояв на ноль.

Напомним, что ранее "шпоры" рассматривали возможность приобретения голкипера Ювентуса Войцеха Щесны.