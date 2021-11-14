ЧМ-2022. Отбор

Капитан сборной Франции похвалил форварда за результативность.

Капитан сборной Франции Уго Льорис поделился мыслями после победы своей команды над Казахстаном (8:0) в рамках отбора к ЧМ-2022.

Голкипер Тоттенхэма отметил Килиана Мбаппе, который забил половину мячей команды этом матче.

"Мбаппе — великий чемпион, он создан для рекордов. После неудачного Евро все игроки, ожидания от игры которых завышены были под прицелом болельщиков. Он не должен останавливаться на достигнутом.

В целом, мы рады пройденному этапу, но квалификация — это не трофей. Мы просто наслаждаемся моментом", — приводи слова Льориса Le Parisien.

После победы над Казахстаном, Франция стала одной из семи сборных, гарантировавших себе участие в предстоящем мундиале.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Франция — Казахстан.