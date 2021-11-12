ЧМ-2022. Отбор

Голкипер сборной Франции поделился мыслями о молодых исполнителях команды.

Вратарь Тоттенххэма и сборной Франции Уго Льорис высказался о молодом поколении футболистов "трехцветных".

Голкипер считает, что Франция располагает очень сильными молодыми игроками.

"Их интеграции в команду способствует правильная динамика. Они привыкли друг к другу за счет молодежных сборных. Я не знаю, кто из этих парней закрепится в сборной, но у нас сильное, амбициозное поколение.

Несмотря на юный возраст, многие из них способны навязать борьбу за место в основном составе более опытным футболистам. Кунде, Тчуамени, Диаби — это очень сильные футболисты", — заявил Льорис в интервью Lequipe.

Следующий матч сборная Франции сыграет в рамках отбора к ЧМ-2022 против Казахстана. Встреча состоится в субботу, 13 ноября в 21:45 по киевскому времени.

На данный момент Франция лидирует в группе D, имея в своем активе 12 очков после шести туров.

Ближайший преследователь, сборная Украины, имеет 9 очков в своем активе после семи сыгранных матчей.