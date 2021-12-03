Англия

Наставник Арсенала прокомментировал поражение своей команды в матче АПЛ.

Арсенал в рамках четырнадцатого тура Английской Премьер-Лиги на чужом поле минимально уступил Манчестер Юнайтед (3:2).

Главный тренер "канониров" Микель Артета прокомментировал выступление своей команды в этом поединке.

"После первого забитого мяча мы полностью контролировали игру, однако несколько раз допускали нелепые ошибки, теряя мяч в опасных зонах. Второй тайм мы также начали отлично, полностью контролировали ход игры. Даже после пропущенного мяча мы быстро отреагировали и продолжили доминировать.

Нам необходимо было показать свою зрелость, но мы не справились с ситуацией. Когда в такой момент пропускаешь третий, то сложно рассчитывать на благоприятный исход матча.

Мы допускали глупые ошибки, отдали им мяч и дали возможность поверить сопернику в свои силы. Мы недостаточно уверенно играли в обороне, что и привело к такому результату", — приводит слова испанского наставника официальный сайт Арсенала.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед — Арсенал.