Англия

Немецкий специалист в очередной раз раскритиковал календарь АПЛ.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался о предстоящих поединках, которые пройдут в декабре.

"Мы привыкли к жесткому графику. Посмотрим, что будет в середине декабря или ближе к концу месяца, но разговор об этом продолжается постоянно.

Это сумасшествие. Это всегда было безумием и всегда будет безумием. Все в порядке, пока не наступает Рождество. Это традиция, я все понимаю. Но в конце декабря настают сложные времена", — приводит слова Клоппа BBC.

В этом месяце команда Клоппа проведет девять поединков. После 14 туров Ливерпуль находится на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 31 очко, что на два меньше, чем у лидирующего Челси.

Ближайший матч Ливерпуль проведет в гостях против Вулверхэмптона. Игра состоится 4 декабря в 17:00 по киевскому времени.