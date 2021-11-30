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Наставник Ливерпуля прокомментировал результаты церемонии вручения награды

Лионель Месси завоевал свой седьмой Золотой мяч в карьере, став абсолютным лидером по данному показателю.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал результаты голосования, которые многие эксперты считают несправедливыми.

"Я был удивлен местом Салаха — это ваша вина, журналистов. Вы же голосуете. Месси можно давать каждый год Золотой мяч за его пройденную карьеру, но если Левандовски не получил Золотой мяч сейчас — он его не получит никогда. Салах должен двигаться дальше, у него все получится", — приводит слова немецкого специалиста Нил Джонс.

Ранее Football.ua проанализировал результаты голосования и итоговую победу Месси.