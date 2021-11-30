юрген клопп, getty images
30 ноября 2021, 16:49
Лионель Месси завоевал свой седьмой Золотой мяч в карьере, став абсолютным лидером по данному показателю.
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал результаты голосования, которые многие эксперты считают несправедливыми.
"Я был удивлен местом Салаха — это ваша вина, журналистов. Вы же голосуете. Месси можно давать каждый год Золотой мяч за его пройденную карьеру, но если Левандовски не получил Золотой мяч сейчас — он его не получит никогда. Салах должен двигаться дальше, у него все получится", — приводит слова немецкого специалиста Нил Джонс.
Ранее Football.ua проанализировал результаты голосования и итоговую победу Месси.