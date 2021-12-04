Англия

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, подводят итоги матча 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль с трудом одолел Вулверхэмптон.

Ливерпуль в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Англии отправился в гости к Вулверхэмптону и добился трудной победы.

Ливерпуль владел территориальным преимуществом с первых минут поединка, но кроме момента Жоты ничего опасного в первом тайме создать не удалось.

Во второй половине подопечные Юргена Клоппа увеличили давление на ворота соперника, но распечатать владения Жозе Са смогли лишь в компенсированное время усилиями Ориги.

Вулверхэмптон — Ливерпуль 0:1

Гол: Ориги, 90+4

Вулверхэмптон: Жозе Са — Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури — Хувер, Дендонкер, Рубен Невеш — Хван Хи Чхан (Моутиньо, 79), Хименес, Траоре (Тринкау, 88).

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон (Ориги, 68), Тиаго Алькантара, Фабиньо — Салах (Милнер, 90+6), Мане, Диогу Жота (Окслейд-Чемберлен, 82).

Предупреждения: Дендонкер, Хименес — Фабиньо, Робертсон