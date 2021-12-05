В пятнадцатом туре английской Премьер-лиги Ньюкасл сумел одержать долгожданную победу, впервые в текущем розыгрыше национального первенства набрав максимум очков по окончании игры. Прямые конкуренты "сорок" в турнирной таблице попали под удар в очном противостоянии, а команде Эдди Хау для успеха понадобился всего лишь один результативный удар под конец первого тайма.

Обзор матча:

Ньюкасл — Бернли 1:0
Гол: Уилсон, 40.

Ньюкасл: Дубравка — Манкильо, Ласселс, Шер, Льюис — Альмирон, Шелви, Уиллок, Сен-Максимен (Мерфи, 90+1) — Уилсон, Жоэлинтон.

Бернли: Поуп — Лоутон (Робертс, 75), Коллинс, Тарковски, Тейлор — Гудмундссон (Родригес, 81), Вествуд, Браунхилл, Макнил — Вуд, Корне (Выдра, 32).

Предупреждение: Манкильо — Коллинс.