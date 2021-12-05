Манчестер Юнайтед обыграл Кристал Пэлас.
Ральф Рангник, Getty Images
05 декабря 2021, 19:55
В рамках 15 тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед дома с минимальным счетом обыграл Кристал Пэлас со счетом 1:0.
Эта игра стала первой для Ральфа Рангника во главе "красных дьяволов". Более того, он вошел в историю АПЛ.
Рангник стал первым в истории турнира немецким тренером, добывшим победу в дебютном матче.
Ранее это не смогли сделать пятеро других немецких специалистов: Феликс Магат, Томас Тухель, Юрген Клопп, Даниэль Фарке и Ян Зиверт.
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