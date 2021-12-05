Англия

Манчестер Юнайтед обыграл Кристал Пэлас.

В рамках 15 тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед дома с минимальным счетом обыграл Кристал Пэлас со счетом 1:0.

Эта игра стала первой для Ральфа Рангника во главе "красных дьяволов". Более того, он вошел в историю АПЛ.

Рангник стал первым в истории турнира немецким тренером, добывшим победу в дебютном матче.

Ранее это не смогли сделать пятеро других немецких специалистов: Феликс Магат, Томас Тухель, Юрген Клопп, Даниэль Фарке и Ян Зиверт.

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