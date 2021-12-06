Англия

Football.ua представляет анонс матча 15-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В одном из матчей 15-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Эвертоном и Арсеналом, которое пройдет на стадионе Гудисон Парк.

Эвертон — Арсенал

Понедельник, 6 декабря, 22:00. Гудисон Парк, Ливерпуль. Главный арбитр — Майк Дин. Прямая трансляция на Setanta Sports+.

Рафаэль Бенитез изначально весьма неплохо стартовал на посту главного тренера Эвертона. После того, как Карло Анчелотти покинул Гудисон Парк и отправился в мадридский Реал, "ириски" сделали акцент на атакующей игре, а главными инструментами в механизме Бенитеза стали подписанные летом Демарай Грей и Андрос Таунсенд. Сейчас же Эвертон переживает серьезный кризис, который вылился в восемь поединков без побед в АПЛ, шесть из которых завершились для мерсисайдцев поражениями.

Главная причина такого спада "ирисок" заключается в том, что команда Рафаэля Бенитеза по-прежнему испытывает серьезные кадровые проблемы ввиду отсутствия целого ряда ключевых игроков во всех линиях. Команде по-прежнему не могут помочь как минимум центральный полузащитник Андре Гомеш и ключевой центрфорвард Доминик Калверт-Льюин, что уже является серьезными потерями для Эвертона.

Арсенал, в свою очередь, набрал неплохой ход после крайне неудачного старта сезона, однако из-за поражений в матчах с Ливерпулем и Манчестер Юнайтед подопечные Микеля Артеты рискуют потерять пятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги в случае неудовлетворительного результата в предстоящей встрече с Эвертоном.

Из серьезных кадровых проблем у Арсенала только отсутствие Гранита Джаки, однако тренерскому штабу Микеля Артеты стоит обратить внимание и на другие моменты. Например, лидер команды Пьер-Эмерик Обамеянг очень часто в последнее время не реализует убойные моменты, поэтому к позиции центрфорварда "канонирам" стоило бы присмотреться и рассмотреть другие имеющиеся варианты (например, Александр Ляказетт, Габриэль Мартинелли или Эдди Нкетиа). В противоположном случае еще один подобный упущенный шанс забить от Обамеянга может стоить Арсеналу очередной потери очков.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Микеля Артеты. Так, на победу Арсенала предлагается коэффициент 2,12, тогда как потенциальный успех Эвертона оценивается показателем 3,55. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,55.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Гомеш, Калверт-Льюин, Дэвис, Рондон, Сигурссон — Колашинац, Джака

Под вопросом: Мина — Лено

Результаты последних очных встреч

Текущая форма