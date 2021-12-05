Англия

Менеджер "львов" рассказал о поединке против мерсисайдцев.

Главный тренер Астон Виллы Стивен Джеррард поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Ливерпулем после победы над Лестером (2:1).

"Я хочу отправиться туда и попытаться выиграть и взять все, что мы сможем. Мы не находимся на одном уровне с Ливерпулем на данный момент, но мы точно поедем туда и полностью выложимся.

Мы прижали Сити и должны были зарабатывать очки с нашим выступлением во втором тайме. Поэтому мы поедем туда с уверенностью и верой, с тремя победами из четырех, и попробуем создать им как можно больше проблем", – приводит слова Джеррарда издание Liverpool Echo.

Матч Ливерпуль – Астон Вилла в 16-м туре АПЛ состоится на Энфилде в субботу, 11 декабря.