Наставник бирмингемцев рассказал о личных задачах.
Стивен Джеррард, Getty Images
06 декабря 2021, 15:58
Главный тренер Астон Виллы Стивен Джеррард заявил, что намерен вывести клуб в еврокубки в ближайшее время.
"Я наблюдал за некоторыми командами АПЛ, прежде чем я пришел работать в Астон Виллу. Смотрю на такие клубы как Вест Хэм и Лестер. На то, как они прошли путь развития и теперь являются частью еврокубков от Англии.
Я считаю, что такой клуб, как Астон Вилла, должен также выступать в еврокубках, чтобы нас воспринимали всерьез. Пора уже.
Мы должны соревноваться против других европейских команд, и я не вижу причин, по которым мы не можем этого сделать. Это реалистичная цель и задача", — сказал Джеррард.
Отметим, что Астон Вилла на данный момент занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ и отстает от пятой строчки на шесть очков.
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