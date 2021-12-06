Англия

Наставник бирмингемцев рассказал о личных задачах.

Главный тренер Астон Виллы Стивен Джеррард заявил, что намерен вывести клуб в еврокубки в ближайшее время.

"Я наблюдал за некоторыми командами АПЛ, прежде чем я пришел работать в Астон Виллу. Смотрю на такие клубы как Вест Хэм и Лестер. На то, как они прошли путь развития и теперь являются частью еврокубков от Англии.

Я считаю, что такой клуб, как Астон Вилла, должен также выступать в еврокубках, чтобы нас воспринимали всерьез. Пора уже.

Мы должны соревноваться против других европейских команд, и я не вижу причин, по которым мы не можем этого сделать. Это реалистичная цель и задача", — сказал Джеррард.

Отметим, что Астон Вилла на данный момент занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ и отстает от пятой строчки на шесть очков.

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