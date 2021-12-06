Англия

В тройку лучших рейтинга вошли Месси, Бруну Фернандеш и Мюллер.

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS определила лучшего плеймейкера по итогам нынешнего года, которым стал полузащитник сборной Бельгии и Манчестер Сити Кевин де Брюйне.

Для хавбека "горожан" это призвание достается во второй раз подряд. В рейтинге 2021 года 30-летний бельгиец набрал 160 баллов, благодаря чему опередил нападающего ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси, который недавно получил Золотой мяч.

Третье место в рейтинге между собой разделили два футболиста — португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш и немецкий форвард Баварии Томас Мюллер. Топ-5 дополнил итальянский хавбек Челси — Жоржиньо.

Ранее стал известен лучший молодой игрок по версии IFFHS.