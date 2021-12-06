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Федерация объявила топ-5 в данной номинации.

Полузащитник каталонской Барселоны Педри признан лучшим молодым футболистом 2021 года по версии международной федерации футбольной истории и статистики.

Хавбек "сине-гранатовых" победил в категории U-20 с общим баллом 105.

Второе место досталось хавбеку Баварии Джамалу Мусиале — 45 баллов. Третьим в списке стал защитник Барселоны Эрик Гарсия с 20 баллами.

Четвертое место заняли форвард Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд и полузащитник Реала Эдуардо Камавинга, которые набрали по 15 баллов.

Ранее IFFHS назвала лучшего арбитра среди мужчин и лучшего рефери среди женщин по итогам 2021 года.