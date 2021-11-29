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Лионель Месси удостоился звания лучшего игрока года по версии France Football.

Лионель Месси стал обладателем Золотого мяча-2021, который стал для аргентинца уже седьмым в карьере.

В текущем году Лионель Месси вместе с Барселоной дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов, занял третье место в испанской Ла Лиге и завоевал Кубок Испании. Также он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 30 голов.

В то же время, вместе со сборной Аргентины нападающий завоевал золотые медали на Копа Америка.

В текущем сезоне Лионель Месси провел 11 поединков за ПСЖ, куда он перебрался минувшим летом из Барселоны на правах свободного агента. На его счету четыре забитых мяча и три ассиста.

Напомним, Месси является рекордсменов по количеству Золотых мячей — у аргентинца теперь их семь, тогда как у Криштиану Роналду — пять.

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