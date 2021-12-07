Португальский хавбек стал первым футболистом, которому покорилось данное достижение.
Бернарду Силва, Манчестер Сити
07 декабря 2021, 16:59
Атакующий полузащитник Бернарду Силва стал лучшим футболистом Манчестер Сити по итогам ноября. Об этом сообщает официальный сайт "горожан".
27-летний португалец набрал 48% голосов, опередив в опросе среди болельщиков крайнего защитника Жоау Канселу (35%) и центрального полузащитника Родри (17%).
Стоит отметить, что для Бернарду Силвы награда лучшего игрока месяца в Манчестер Сити стала третьей подряд. Ранее португальский хавбек признавался лучшим в сентябре и октябре.
Это впервые в истории Манчестер Сити, когда один и тот же футболист стал лучшим игроком месяца трижды подряд.
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