Англия

Лондонский клуб не сможет рассчитывать на француза в ближайшее время.

Защитник Вест Хэма Курт Зума вылетел на длительный срок из-за проблем со здоровьем, сообщает издание The Guardian.

Зума получил повреждение подколенного сухожилия во встрече с Челси (3:2) в минувший уикенд. Предполагается, что восстановление французского центрбека может занять около трех месяцев.

Зума присоединился к Вест Хэму прошлым летом за 35 млн евро. В текущем сезоне 27-летний игрок провел 13 поединков в футболке "молотобойцев", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что защитник Вест Хэма Анжело Огбонна пропустит остаток сезона из-за травмы.