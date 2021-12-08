Лондонский клуб не сможет рассчитывать на француза в ближайшее время.
Курт Зума, Getty Images
08 декабря 2021, 11:16
Защитник Вест Хэма Курт Зума вылетел на длительный срок из-за проблем со здоровьем, сообщает издание The Guardian.
Зума получил повреждение подколенного сухожилия во встрече с Челси (3:2) в минувший уикенд. Предполагается, что восстановление французского центрбека может занять около трех месяцев.
Зума присоединился к Вест Хэму прошлым летом за 35 млн евро. В текущем сезоне 27-летний игрок провел 13 поединков в футболке "молотобойцев", отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что защитник Вест Хэма Анжело Огбонна пропустит остаток сезона из-за травмы.