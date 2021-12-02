Лондонский клуб следит за ситуацией вокруг итальянца.
Лоренцо Инсинье, Getty Images
02 декабря 2021, 13:51
Нападающий Наполи Лоренцо Инсинье попал в сферу интересов Вест Хэма, сообщает портал Calciomercato.
Вест Хэм попытается подписать итальянского вингера следующим летом, когда он может стать свободным агентом.
Контракт Инсинье с Наполи истекает в июне, а договорить о продлении партенопейцам пока не удалось. В подписании 30-летнего игрока также заинтересованы Интер, Челси, Ньюкасл и Тоттенхэм.
В текущем сезоне Инсинье провел 17 поединков в футболке "адзурри", отличившись пятью голами и шестью ассистами.
Ранее сообщалось, что Вест Хэм также заинтересован в подписании нападающего Вероны Джованни Симеоне.