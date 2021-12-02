Англия

Лондонский клуб следит за ситуацией вокруг итальянца.

Нападающий Наполи Лоренцо Инсинье попал в сферу интересов Вест Хэма, сообщает портал Calciomercato.

Вест Хэм попытается подписать итальянского вингера следующим летом, когда он может стать свободным агентом.

Контракт Инсинье с Наполи истекает в июне, а договорить о продлении партенопейцам пока не удалось. В подписании 30-летнего игрока также заинтересованы Интер, Челси, Ньюкасл и Тоттенхэм.

В текущем сезоне Инсинье провел 17 поединков в футболке "адзурри", отличившись пятью голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм также заинтересован в подписании нападающего Вероны Джованни Симеоне.