Англия

Футболисты восстанавливаются от травм.

Манчестер Юнайтед свой ближайший поединок АПЛ проведет в субботу, 11 декабря, против Норвича на выезде.

В этой игре "красным дьяволам" точно не помогут два футболиста — защитник Аарон Ван-Биссака и полузащитник Неманья Матич.

Ван-Биссака получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против Янг Бойз. Что касается Матича, то он заболел, однако получил негативный тест на COVID-19. Их восстановление может затянуться на несколько недель.

Другие футболисты, которые не принимали участие в игре против Янг Бойз, готовы помочь МЮ в ближайшем матче АПЛ.

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