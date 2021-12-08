Англия

Итальянский специалист пока не думает о возвращении в АПЛ.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини опроверг слухи об устной договоренности с Манчестер Юнайтед.

"Красные дьяволы" заинтересованы в сотрудничестве с итальянским специалистом, однако договориться с ним им пока не удалось.

"Устная договоренность с клубом из английской Премьер-лиги? Все ложь. Моя единственная цель – пробиться на чемпионат мира и попытаться выиграть его", – рассказал Манчини в комментарии изданию Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Манчини стал лучшим тренером сборной по итогам года по версии IFFHS.