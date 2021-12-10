Лондонцы намерены усилить центр обороны.
Уэсли Фофан. getty images
10 декабря 2021, 19:09
Лондонский Челси подыскал замену центральному защитнику Антонио Рюдигеру, который не желает продлевать контракт.
Главному тренеру "пенсионеров" Томасу Тухелю нравится игра защитника Лестера Уэсли Фофана. Специалист обратился к руководству с целью подписания француза.
Челси не будет предпринимать попыток подписать Фофана в зимнее трансферное окно, но оценит возможную сделку ближе к лету.
Футболист длительный срок пропустил из-за травмы и продолжает восстанавливаться и сейчас. Лондонцы намерены понаблюдать за тем, как Фофана будет играть после повреждения.
Отметим, что нынешний контракт Фофана с Лестером завешается лишь летом 2025 года.
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