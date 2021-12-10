Англия

Лондонцы намерены усилить центр обороны.

Лондонский Челси подыскал замену центральному защитнику Антонио Рюдигеру, который не желает продлевать контракт.

Главному тренеру "пенсионеров" Томасу Тухелю нравится игра защитника Лестера Уэсли Фофана. Специалист обратился к руководству с целью подписания француза.

Челси не будет предпринимать попыток подписать Фофана в зимнее трансферное окно, но оценит возможную сделку ближе к лету.

Футболист длительный срок пропустил из-за травмы и продолжает восстанавливаться и сейчас. Лондонцы намерены понаблюдать за тем, как Фофана будет играть после повреждения.

Отметим, что нынешний контракт Фофана с Лестером завешается лишь летом 2025 года.

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